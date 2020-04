Cientos de jóvenes también han muerto por coronavirus en Estados Unidos

"El hecho de que sean jóvenes no significa que no sean vulnerables", dijo un médico de Emergencias

Al menos 759 personas menores de 50 años en Estados Unidos han muerto en medio de la creciente pandemia de coronavirus, según un análisis de datos estatales de The Washington Post.

Estas muertes subrayan que, si bien el nuevo coronavirus podría ser más amenazante para los ancianos y las personas con ciertas enfermedades, nadie es inmune.

Para los muy jóvenes, personas menores de 20 años, la muerte es extremadamente rara en la pandemia actual. Pero sucede: The Washington Post identificó 9 de esos casos.

El riesgo parece aumentar con cada década de edad

El análisis de WP encontró al menos 45 muertes entre personas de 20 años, al menos 190 muertes entre personas de 30 años y al menos 413 muertes entre personas de 40 años.

Es difícil determinar un número preciso para cada categoría debido a las formas divergentes en que los estados presentan los grupos de edad. Pero WP encontró al menos otras 102 muertes que ocurrieron entre personas menores de 50 años.

El verdadero número de muertes entre los jóvenes es probablemente aún mayor.

No todos los estados proporcionan datos sobre las muertes por coronavirus clasificadas por grupo de edad. Algunos, como Nueva Jersey y Texas, proporcionaron cifras después de que WP los contactó, mientras que otros, como California, no lo hicieron. Como resultado, las cifras anteriores no incluyen datos de algunos estados, incluidos varios con brotes considerables.

El porcentaje de muertes entre los más jóvenes, que WP ha definido como personas menores de 50 años, varía ampliamente entre los estados. Es solo el 0.8 % de todas las muertes en Massachusetts, pero el 8 % en Louisiana y el 9 % en Illinois.

Nueva York es el estado más afectado

Con mucho, el mayor número de muertes de este tipo se produjo en Nueva York, que tiene el mayor brote del país. Hasta el miércoles, 6 residentes de Nueva York menores de 20 años, 33 personas en sus 20 años, 118 en sus 30 y 265 en sus 40 habían muerto.

Incluso personas más jóvenes están teniendo casos de enfermedades graves que requieren atención hospitalaria para recuperarse.

En Colorado, donde el departamento de salud del estado informa datos de edad tanto de hospitalizaciones como de muertes, 247 personas menores de 50 años han sido hospitalizadas. De estos pacientes, nueve han muerto.

Los datos sobre más de 1,400 hospitalizaciones publicadas el miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mostraron que poco más del 25 % de las personas hospitalizadas con COVID-19 tenían menos de 50 años.

La mayoría de estos jóvenes padecían afecciones subyacentes como asma, diabetes e hipertensión. Pero al menos 7 no tenían problemas de salud externos, lo que subraya que una pequeña fracción de los casos graves sigue entre las personas jóvenes siendo difícil de explicar.

Del mismo modo, en Nueva York, el 64 % de los pacientes entre las edades de 30 y 39 años que murieron a causa de la enfermedad padecían una afección preexistente, generalmente presión arterial alta o diabetes. Pero eso todavía deja alrededor de un tercio de los casos de jóvenes fallecidos por COVID-19 sin un posible factor contribuyente.

Shawn Evans, médico de urgencias y director de reanimación del Hospital Scripps Memorial de La Jolla, dijo a WP que él y otros médicos en la primera línea de la epidemia han sido “achicados” por la cantidad de jóvenes que han sido hospitalizados y terminaron en la UCI durante el brote.

Lo que ha impactado profundamente a Evans y sus colegas es la aparente aleatoriedad del tipo de jóvenes que no pueden combatir la enfermedad.

Pero sí tiene un mensaje para cualquier joven que todavía tenga la impresión de que COVID-19 es una enfermedad que amenaza seriamente solo a los ancianos y enfermos.

“El hecho de que sean jóvenes no significa que no sean vulnerables”, dijo Evans. “Nadie sabe qué protección inmunológica tienen en un momento dado”.