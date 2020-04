Danna Paola paralizó el tráfico con unos shortcitos cortos de cuero

La mexicana mostró los piernones y muchos quedaron botando la baba

Danna Paola incendió el Instagram al publicar unas fotos en las que se ve cruzando la calle con un atrevido short negro de cuero, el cual dejó a la vista sus esculturales y muy bien trabajadas piernas.

“Hoy somos polvo de estrellas, perdidos en una habitación de 4 paredes conviviendo con nuestros fantasmas”, escribió Danna Paola abajo de la fotografía.

La actriz, cantante e influencer invitó a sus seguidores a no dejarse llevar por el pánico en medio de esta pandemia que atraviesa el mundo por el coronavirus.

“Los ocultamos en el exterior dejándolos salir sin correa para que no molesten hasta volver a casa y tener que mirar al espejo encontrándote con ellos de nuevo a la luz de la luna. Y ahora, no podemos huir de ellos… no hay como omitirlos, aparecen como pesadillas y algunos son desconocidos, nos traicionan en un momento de vulnerabilidad, nos asustan y no podemos huir , ahora habrá que aprender de ellos, en esta realidad”, agregó Danna.

Obviamente, comentarios como “Guapísima”, “Perfecta siempre” y “O sea nunca me dejará de sorprender o qué”, le escribieron a Danna Paola algunos de sus seguidores en Instagram a los que ella tanto quiere y consiente.