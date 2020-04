¿Hasta cuándo estaremos a salvo del coronavirus? Bill Gates ya dio una fecha probable

El millonario ya había calculado en 2018 que una pandemia podría aparecer en cualquier momento

La pandemia del coronavirus pareciera no tener fin. Y es que, a estas alturas, ya muchos nos estamos preguntando hasta cuándo será seguro salir de nuestras casas y continuar con nuestra vida normal.

Si bien, hasta el momento, la ciencia no ha dado una fecha exacta, el empresario multimillonario, Bill Gates, ya dio a conocer sus cálculos acerca de cuándo podremos considerar que estamos a salvo.

Conocedor del problema

En 2018, Gates ya había señalado que Estados Unidos no estaba preparado en caso de que una pandemia apareciera. Esto lo dijo en un evento organizado por la Sociedad Médica de Massachusetts y la revista científica New England Journal of Medicine, según reportó el International Business Times.

En esta ocasión, el también filántropo dijo: “La historia nos ha enseñado que habrá otra pandemia mundial mortal. No podemos predecir cuándo, pero dada la aparición continua de nuevos patógenos, el riesgo creciente de un ataque bioterrorista y la conexión cada vez mayor de nuestro mundo, existe una probabilidad significativa de que ocurra una pandemia grande y letal durante nuestro período de vida”.

Ahora, en la actualidad, Gates ha dado a conocer cuándo cree que los estadounidenses estarán a salvo del coronavirus en una entrevista con PBS Newshour, en donde dijo que los norteamericanos podrían estar a salvo del virus hasta el otoño de 2021.

Algunos investigadores piensan que el empresario llegó a esta conclusión tomando en cuenta el tiempo que llevará desarrollar y distribuir una vacuna, lo que podría llevar hasta un año.

Gates explicó: “La vacuna es crítica porque, hasta que tú tengas eso, las cosas no van a ser realmente normales. Pueden llegar a serlo hasta cierto punto, pero el riesgo de un rebote (del virus) estará allí hasta que tengamos una vacunación muy amplia”.

–También te puede interesar: Por qué NUNCA deberías lavar tus frutas y verduras con jabón o detergente