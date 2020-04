Ricarso Salinas, dueño de TV Azteca pide aislar sólo a los vulnerables al coronavirus

El empresario se pronuncia porque los mexicanos sigan trabajando para no dejar caer la economía

MÉXICO – A una semanas de haber generado polémica por apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en no tomar medidas drásticas y preventivas contra el coronavirus, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, presidente del Consejo de Grupo Salinas volvió a emitir declaraciones polémicas, ya que aseguró que para no dejar caer la economía del país se deben aislar sólo a las personas vulnerables y no a la mayoría de la población.

El dueño de Televisión Azteca precisó que el aislamiento general que se decretó por los Gobiernos será la causa de millones de desempleados y ocasionará la peor crisis económica de México y la humanidad.

“Hay otra salida y es urgente tomarla. Aislar sólo a personas en riesgo (adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, etc). Todos los demás a vivir de manera normal, usando medidas sanitarias sensatas como lavarse las manos, usar tapa bocas, evitar cercanía, etc”, aseveró Salinas Pliego.

En días pasados, el dueño de Grupo Elektra y TV Azteca dijo que sus empleados seguirían trabajando y que no dejarían que el miedo los domine.

“Salvar la economía significa salvar más vidas. Esto es lo razonable”, señaló el también miembro del grupo de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador.