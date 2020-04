“Hay mexicanos que son basura”, dijo Andrea Legarreta ante los precios de insumos clínicos

View this post on Instagram

Es tiempo de incertidumbre, pero también es tiempo de orar… Es tiempo de angustia quizás, pero también es tiempo de Fe… Es tiempo de abrir los ojos y darnos cuenta que Dios no está en cuarentena, él siempre está… A veces, en épocas difíciles, hay quienes se preguntan ¿En dónde está?… Pero SIEMPRE está… Por favor cambiemos el miedo por Fe… Cambiemos las dudas por acción… Seamos responsables de nosotros mismos y así protejamos a los demás… Es tiempo de ser conscientes …Es tiempo de dejar el egoísmo fuera y anteponer la empatía y el amor… Hay que darnos cuenta que lo que hacemos tiene consecuencias y lo que NO hacemos, también! Es tiempo de CREER… Dios con nosotros!! 🙏🏻❤️🙏🏻 #TiemposDeAmor #TiemposDeFe #TiemposDeUnión #TiempoDeCrecer #TiempoDeValorar #quedateencasa 👏🏻 Deseo lo mejor para todos!! Les mando mucho amor hermosuras y que Dios me los bendiga!! 🙌🏻🙌🏻❤️❤️