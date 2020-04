Portero del América y la actriz Mariana Echeverría serán papás

View this post on Instagram

Ya vengo en camino!!!! Sé que tú y mi mami deseaban mi llegada con todo su corazón Y sé que soy el resultado de ese amor tan grande que ustedes se tienen. Me siento muy feliz de saber que pronto en unos mesesitos más, si Dios quiere, podré sentir por primera vez sus abrazos rodeando mi cuerpecito, no tengan miedo de agarrarme aunque esté pequeñito, Dios les dará sabiduría para cuidarme.Quiero que sepan que ansío mucho el poder conocerlos , Háblenme porque yo puedo escucharlos y siento su amor a través de la voz. Cuida mucho a mi mami, apapáchala mucho porque sé que se pondrá muy sensible, tenle paciencia porque tal vez haya ocasiones en que se ponga de mal humor, conforme vaya yo creciendo vas a tener que ayudarla mas porque yo no la voy dejar moverse mucho.Aún no esta definido mi sexo, todavía soy muy pequeño, así que sólo llámame “mi bebé” Les dejo este mensajito para que sepan que ya estoy presente y que si Dios quiere nos abrazaremos pronto. Los amo: Su bebé. #confirmadoconclearblue #ad