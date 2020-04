Conoce a la pequeña hija de Tania Ruiz

View this post on Instagram

Nuestra vida, nuestro espejo🌈! Lo que hoy en día vale la pena invertir nuestro tiempo. En nosotros👩‍❤️‍💋‍👩! En los nuestros❤️! En ver adentro y no afuera. No te escondas del cambio🙈 ,créalo de la mejor manera💃. Tu destino hoy eres tú! Ves la vida desde lo que es o lo que quieres ver? Lo que alomejor hoy no entendemos , mañana tendrá sentido🍀. Disfruta hoy!! No te quedes con nada que no sea tuyo✂️. Dile a cada persona que está a tu alrededor todo lo que te hace sentir🤧😬🤗😡🤩🤪😍😇🤣. Siempre cuidando la manera de decir las cosas ,para cuidar el corazón de la otra persona🙏🏻. Vive , respira y acuérdate el regalo que es vivir. Bendiciones Gente Bonita!!❤️ @hola_mx @mercimx @jordi_80 @jaimemartinfoto