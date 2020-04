Conoce la organización que crea retos creativos para los niños en casa

Si estás cansado de lo mismo, echa un vistazo a esta divertida opción de echar a andar la creatividad de los niños

¿Cansados de jugar a lo mismo? Tienes dos opciones para darle a tu hijo: seguir viendo redes sociales y videojuegos o darle divertidas aventuras con juegos muy creativos para pasar horas sin tener que salir de su resguardo en casa.

Este es el caso de School of Wonder, una pequeña organización de España que crea aventuras fantásticas, es decir juegos interactivos y creativos dentro de historias imaginadas.

En estos días de confinamiento, School of Wonder quiere ayudar a las familias con niños en edad escolar a crear juegos de aventuras en casa, pero eso no es lo mejor ya que estas actividades son totalmente gratuitas y descargabas en PDF.

Estas son las Wonder Missions, cuadernos de juegos con misiones para trabajar la creatividad, el ingenio y donde solo los niños son protagonistas de su retos.

Lo mejor de todo es que esta organización tiene una labor altruista, ya que apuesta por una próxima generación de ciudadanos globales libres, creativos y conscientes, equipados con las habilidades que los capacitarán para liderar la sostenibilidad del planeta y la reconexión de la humanidad.

En el reciente reto “Wonder Mission 2”, invitan a los niños a superar los retos para ser un náufrago en una isla desierta, siguiendo los aprendizajes de Robinson Crusoe. El juego dura de 2 a 4 horas, para 1 a 4 jugadores, y para todas las edades desde los 4 años. Todo esto se obtiene dando de alta un cuestionario y descargar toda la aventura para divertirse juntos.