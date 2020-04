El vestido cobre de Myrka Dellanos dejó sus curvas en evidencia desde Telemundo

View this post on Instagram

Amigos, esta semana promete ser una semana sumamente difícil para todos. Mi corazón está quebrantado por todas las pérdidas de seres humanos. Cada día, al dar los informes noticiosos, me duele el alma. Estamos en esto juntos amigos. Sepan que estoy orando constantemente por el mundo entero. Gracias por recibirme en sus hogares con tanto cariño y por sus mensajes tan alentadores. Le pido a Dios protección divina para todos ustedes y para mi. 💔 • Friends, this week will be a very difficult week for all of us. My heart breaks at so much death and devastation. Every day as I bring you the news, my soul hurts. Thank you for welcoming me into your homes with so much love and for all your prayers and kind words. We are in this together. Please know I am praying for the world every single day. I pray for divine protection over you and I. Love you! 💋