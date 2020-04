Néstor de la Torre reveló el motivo de Carlos Vela para no ir al Tri y acusó a exdirectivos de encubrir escándalos en la Selección Mexicana

Néstor estuvo como director de Selecciones Nacionales de 2008 a 2010

Fueron 4 años en los que el mexicano Carlos Vela se negó a vestir la playera de la Selección Mexicana, entre 2010 y 2014, pues luego de su participación en el Mundial de Sudáfrica, el delantero estuvo involucrado en una fiesta en Monterrey después de un juego amistoso ante Colombia en el estadio Universitario. Tras dicho acontecimiento, Vela recibió un castigo de seis meses y posteriormente decidió rechazar las convocatorias del Tri.

En aquel entonces, uno de los directivos era Néstor de la Torre, quien apenas habló sobre el tema para el programa Pasión, de WDeportes Radio.

“No tengo idea de porque me quisieron cargar el caso de Carlos Vela. En ese momento, Carlos tomó su determinación de no ir a la Selección porque todos estaban bajo la lupa. Fue la primera vez que lo vi determinado a algo”, dijo Néstor.

La decisión de Vela se extendió hasta el Mundial de Brasil 2014, pues a pesar de la insistencia de Miguel Herrera y de los directivos, el “Bombardero” no quiso ir a su segunda justa mundialista.

“Su representante me contó los millones que dejó de ganar por no ir al Mundial, comercialmente hablando, así es él, se lo respeto y se lo admiro, el tener definidas las cosas”, señaló De la Torre.

Néstor de la Torre en @PasionWFM “No tengo idea de porque me quisieron cargar el caso de Carlos Vela. En ese momento, Carlos tomó su determinación de no ir a la Selección porque todos estaban bajo la lupa. Fue la primera vez que lo vi determinado a algo“. pic.twitter.com/a9GpbJs3jD — W Deportes (@deportesWRADIO) April 9, 2020

Asimismo, dejó claro que al interior del Tri no se establecieron límites y durante mucho tiempo los jugadores tomaban decisiones que no les correspondían, apuntó que él intentó poner orden y señaló a Decio de María y Justino Compeán, exdirectivos de la Federación Mexicana de Futbol, de encubrir a los futbolistas.

“Al final, puse un castigo, el que no quiere venir que no venga, el próximo Mundial (Brasil 2014) no va, al que no le interesa la Selección así le hacemos, y me jugaron por ´abajito´. un poco Decio, un poquito representantes de TV Azteca y abrieron puertas. Hay gente que es muy valiente cuando es en grupo, cuando es solo no pasa eso”, comentó.

De igual manera, comentó que las concesiones que daban los directivos afectaron al Tricolor.

“Que gran oportunidad, por el ego de Decio y por la comodidad de Justino. Porque se pudieron aventar con todo. En ese momento donde hubo un quiebre y se pudieron hacer las cosas diferentes había cosas más importantes como los contratos comerciales que se prefirió dejarla cómoda y todos salimos contentos“, explicó.

¡ESTALLÓ en contra de Decio y Justino! 💣😱 En exclusiva para Cadena W, Néstor de la Torre habló sin tapujos sobre su etapa en Selección Nacional. 🇲🇽🔥#LaVozDelFutbol ⚽️https://t.co/xCKTHMJVPZ — W Deportes (@deportesWRADIO) April 10, 2020

Igualmente, habló de Rafael Márquez apuntando que su liderazgo no lo reflejaba en el grupo.

“Rafa era un líder futbolísticamente hablando con grandes cualidades, pero como hablar o los temas los digería y los podía transmitir no era su fuerte. Había otros jugadores que participaban mas de esa forma. Y él habló porque tuvo apoyo y alguien le dijo que hablara porque no le iba a pasar nada“, finalizó.