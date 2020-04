Ni Gignac, ni ‘Cabecita’ Rodríguez: Matías Almeyda pone a un canterano de Chivas como el mejor jugador de la Liga MX

El exentrenador del Rebaño destacó a Fernando Beltrán

Matías Almeyda se ha convertido en protagonista en las últimas semanas, ya que ha dado entrevistas a diestra y siniestra teniendo como principal tema las Chivas de Guadalajara, equipo con el que consiguió cinco títulos.

En una plática con ESPN, el ‘Pelado’ habló del futbol mexicano y de lo que podría hacer para crecer y que sea conocido en todo el mundo, situación en la que la MLS lleva ventaja.

“El fútbol mexicano no lo transmiten en Europa, nosotros fuimos con Chivas y yo tengo amigos que me siguen, si no era porque son mis amigos ni sabían, la historia que tiene México, cada uno de sus clubes, no se sabe. México lo primero que tiene que hacer es tratar que los partidos y el campeonato se transmitan en el mundo. Hoy Estados Unidos tiene más vidriera que México en Europa”, indicó

De igual manera, Almeyda dio su punto de vista sobre los jugadores de la Liga MX y sorprendió al poner a Fernando Beltrán de las Chivas como el mejor del campeonato.

“Pizarro era el mejor jugador de la liga mexicana, hoy es Beltrán, Gignac tiene todos los honores, pero me quedo con este joven. Beltrán, juega perfecto al futbol”, apuntó.

Fernando Beltrán fue debutado en primera división precisamente por Almeyda, fue en el Apertura 2017 en un partido ante Toluca.