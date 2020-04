Así fue como las hermanas Kardashian intervinieron a Kendall para enseñarle a usar un tampón (VIDEO)

Este ha sido probablemente uno de los momentos más incómodos en la vida de la ahora modelo

Tras 18 temporadas de éxitos, Keeping Up With the Kardashians se ha convertido sin duda en uno de los reality shows más exitosos, todo ello gracias a la profunda intromisión que hace en la vida del clan Kardashian-Jenner.

Gracias a ello, prácticamente todas las etapas de sus vidas han sido documentadas allí, entre ellas un episodio particular que data de hace más de 10 años, cuando Kendall Jenner entraba a la adolescencia y sus hermanas tuvieron que hacer una invasiva intervención para mostrarle que hacer cuando comenzara a tener “su periodo”.

En el video, compartido por E! Entertainment para conmemorar el día nacional de los hermanos, se muestra la profunda incomodidad de la ahora modelo mientras escuchaba a sus hermanas mayores explicarle cómo usar una toalla sanitaria y la forma en que funcionaban los tampones.

En el divertido clip, Kylie se convertiría en la asistente de Khloé para proporcionarle todos los elementos necesarios para dicha intervención.