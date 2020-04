Miguel Layún se destapó: quiere jugar en el Inter de Miami

Su ídolo de toda la vida, David Beckham, es la razón de su anhelo

El lateral de Rayados, Miguel Layún, manifestó su interés por ser otro de los mexicanos que emigren a la MLS, concretamente al Inter de Miami, donde juega su excompañero Rodolfo Pizarro y cuyo socio propietario del equipo es su ídolo de toda la vida: David Beckham.

“Me gustaría jugar en el Inter Miami porque está David Beckham y para mí, que soy su fan, me gustaría conocerlo y poder compartir con él” explicó el mediocampista en una transmisión en vivo que realizó mediante Instagram.

ES SU FAN 🤩🇺🇲 “Me gustaría jugar en el Inter de Miami porque está David Beckham y para mí, que soy su fan, me gustaría conocerlo y poder compartir con él”. 🔊 Miguel Layún en una transmisión con su coach de performance. pic.twitter.com/jyv54lUNXh — Deportes Total 🇲🇽 (desde 🏘️) (@DeportesTotal8) April 10, 2020

Sobre si le gustaría partir a la liga estadounidense para retirarse, el jugador mencionó que prefiere hacerlo en Monterrey o América, aunque no se cierra a la posibilidad de despedirse de las canchas en otro club.

“Me entró pavor pensar en el retiro y no por otra cosa, a final de cuentas entiendo que todos son ciclos, tengo 31, voy para 32 años, estoy en la recta final de mi carrera, he disfrutado mucho mi carrera, pero no tengo claro qué voy a hacer y siempre he sido una persona cuadrada con eso, siempre tengo en mente a donde quiero ir y y eso me generó estrés”, añadió.

“Me gustaría retirarme en Monterrey o América, son los únicos lugares que quiero soñar que me voy a retirar, pero no sé, igual la vida igual me lleva a otro lugar”, sentenció.