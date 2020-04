Myrka Dellanos no calla ni esconde su fe en Telemundo

View this post on Instagram

El Viernes Santo conmemora la muerte de Jesús! El murió voluntariamente por nosotros para que pudiésemos ser perdonados de todo pecado! Gracias Jesús! Solo nos queda decir “Gracias”. Hoy tuve la bendición de tener a @marthasocarras en el programa para explicar tan elocuentemente el amor De Dios y la esperanza que solo se encuentra en El.