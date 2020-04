5 cosas que tocas en el supermercado y que te podrían transmitir el coronavirus

Estos lugares son tocados por potencialmente cientos de personas todos los días

Aunque hagamos todo lo posible por mantenernos aislados de los demás para evitar contagiarnos con el coronavirus, tarde o temprano nos topamos con la necesidad de salir a reabastecernos de víveres.

El problema es que este pequeño viaje al supermercado podría aumentar el riesgo de que pesquemos el virus por estar en un sitio a donde van cientos de personas.

Por eso, a continuación, te compartimos cinco cosas que debes evitar tocar cuando vayas aquí.

1–Carritos de compra

La mayoría de las tiendas están haciendo lo posible por desinfectar los carritos con frecuencia, pero para disminuir el riesgo de contagio todavía más, también podrías usar guantes o pasar una toallita desinfectante por el asa y por el interior del artefacto antes de entrar al local para hacer tus compras, de acuerdo con MSN.

2–Estantes

Las tiendas también hacen todo lo que pueden para limpiar con frecuencia estos muebles, pero el virus puede sobrevivir en estas superficies hasta por días, así que trata de tocar únicamente los productos que vas a llevarte.

3–Básculas

Son las que están en el supermercado para pesar las frutas y verduras que te vas a llevar, y el problema es que algunas gotas de saliva de personas que no llevan máscaras podrían caer en estos aparatos, por lo que podrías pescar el virus si las tocas.

En este caso, lo recomendable sería limpiar la báscula con una toallita desinfectante antes de usarla.

4–Manijas de congeladores

Los productos congelados se encuentran en estos congeladores gigantescos en donde tienes que abrir la puerta usando la manija. Como no hay otra forma de acceder a los productos que hay en su interior, cientos de personas tocan esta parte todos los días, lo que podría aumentar el riesgo de contagiarse.

En este caso, podrías usar guantes o desinfectarte las manos después de tocarlas, según se indicó en Eat This, Not That.

5–Bolsas

En este caso nos referimos a las reutilizables, las cuales puedes desinfectarlas en casa después de haberlas paseado por toda la tienda. Puedes lavarlas a mano o simplemente poniéndolas en la lavadora.

–También te puede interesar: ¿Por qué ya no regalan juguetes adentro de las cajas de cereales?