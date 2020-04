¡Eddie Hearn declara la guerra a EA Sports! El promotor asegura que creará un videojuego de boxeo

El promotor inglés, Eddie Hearn, aseguró que ante la negativa de EA Sports de realizar una nueva edición del videojuego de boxeo “Fight Night Champion”, entonces él tomará cartas en el asunto y realizará un juego electrónico nuevo para que los amantes del boxeo lo disfruten.

“Saben algo, EA Sports no parece estar interesado en el boxeo y en “Fight Night Champion”, por lo que tengo en mente algunos proyectos interesantes. ¿Debería hacer uno yo mismo? Voy a lanzar un nuevo videojuego de boxeo. Al carajo, hagámoslo”, explicó el promotor en redes sociales.

Algunos de los problemas que ha enfrentado la compañía de videojuegos con el boxeo, es que el derecho de la imagen de los pugilistas, es de sus respectivas promotoras y las televisoras, así que es complicado que las actuales estrellas estén en el juego.

En 2011, fue la última vez que EA Sports publicó el título de “Fight Night Champion”, y a pesar de que han existido intentos para continuar con el juego, no han tenido éxito.

🎮 With EA SPORTS not interested, Eddie Hearn wants to take it upon himself to create a new boxing game…

[📽️ @EddieHearn] pic.twitter.com/SGOMoFmJGO

— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 11, 2020