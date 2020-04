Fallece trágicamente a los 36 años Tarvaris Jackson, exjugador de la NFL

El fútbol americano está de luto. La noche del domingo falleció Tarvaris Jackson, el exjugador los Minnesota Vikings, Seattle Seahawksy Buffalo Bills, a causa de un accidente automovilístico en Alabama.

https://twitter.com/NFL/status/1249705461718409216

De acuerdo con reportes de TMZ, la policía dijo que el vehículo del exfutbolista golpeó un árbol justo antes de las 9 pm del domingo, lo que provocó que el auto volcara. El mismo medio publicó las primeras imágenes del Camaro en el que viajaba el mariscal de campo retirado, en las que se aprecia que el auto quedó completamente destruido, por lo que debió ser un accidente terrible.

Tras la llegada de las autoridades, Jackson fue llevado de urgencia a un hospital local donde finalmente fue declarado muerto.

NFL's Tarvaris Jackson Dies In Car Crash at 36 https://t.co/NdNwb3DsU3

Tarvaris llegó a la NFL en el 2006, fue elegido por Minnesota en la segunda ronda del draft de ese mismo año y rápidamente se ganó el puesto titular. Posteriormente jugaría en Seattle, Bills y regresaría a los Seahawks, con estos últimos ganó el Super Bowl XLV en el 2011,aunque lo hizo como suplente de su amigo Russell Wilson, quien lamentó el fallecimiento a través de Twitter.

TJack… you will be missed. Praying for your family…Love you man. 💔

— Russell Wilson (@DangeRussWilson) April 13, 2020