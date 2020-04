¿Por qué todos están odiando el nuevo capítulo de Tiger King?

'The Tiger King And I' no es lo que todos esperaban

A solo dos semanas de su estreno, Tiger King, serie documental que gira en torno a la vida de Joe Exotic, un peculiar personaje que tiene a decenas de tigres en cautiverio, se convirtió en uno de los mayores éxitos en la historia de Netflix, a tal grado que la plataforma de streaming decidió hacer un capítulo extra de la serie, titulado The Tiger King And I.

Sin embargo, pese a la fama de la serie, el nuevo episodio de Tiger King fue repudiado por una gran cantidad de aficionados por varias razones.

El episodio se centra en contar qué ha pasado después de la grabación del documental, pero no habla sobre Joe Exotic o Carole Baskin, sino sobre personajes secundarios en la historia, siendo el más reconocido Jeff Lowe, quien aparece muy pocos minutos.

BRUHHHH the new Tiger King episode doesn’t even interview Joe Exotic or Carole Baskin 👎🏽 — Cory Wharton (@CoryWharton) April 12, 2020

El formato es muy informal, pues consiste en John McHale entrevistando vía Zoom a los personajes antes mencionados. Por si esto fuera poco, algunas preguntas del conductor son muy banales y en ocasiones llega a burlarse de los personajes.

Joel Mchale was the absolute worst person to host the new Tiger King episode🙄 honestly would rather have waited a year for a better episode than this rush job trash — megan (@megan13167) April 12, 2020

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar y la mayoría coincide en que el octavo capítulo de la serie no es nada parecido con los primeros siete que han sido un fenómeno en último par de semanas.

Netflix promised a new Tiger King episode, turn it on and it's Skype calls with Joel McHale…. pic.twitter.com/fpEACHUu2u — Ron D (@evildeadron) April 12, 2020

I was excited for the new #TigerKing episode, but as soon as I saw this face on my screen, I didn’t even bother. pic.twitter.com/Dg3UwkH3lY — Jaden (@OberkromJaden) April 12, 2020

¿Estás de acuerdo con ellos?