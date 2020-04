Raúl Jiménez forma parte del 11 ideal de la Premier League y es el único latinoamericano

Está más que claro que el rendimiento de Raúl Jiménez en la Premier League ha sido envidiable desde que llegó al Wolverhampton, mucho más en la temporada en curso que se suspendió en su fecha 29, en las cual su desempeño le valió para ser considerado como uno de los delanteros que ocupan el 11 ideal de toda la liga según Sky Sports.

Sus 13 goles y 6 asistencias en lo que va de la campaña, lo hicieron ganarse el lugar en el ataque de la liga, junto a las figuras del Liverpool Sadio Mané y Mohamed Salah.

La alineación, que está basada en las estadísticas de todos los jugadores de la liga inglesa coloca en la portería a Kasper Schmeichel (Leicester City).

En la defensa destacaron por sus actuaciones Trent Alexander-Arnold (Liverpool), James Tarkowski (Burnley), Virgil Van Dijk (Liverpool) y Andy Robertson (Liverpool).

La media cancha la ocupan James Maddison (Leicester City), Kevin de Bruyne (Manchester City) y Jack Grealish (Aston Villa).

En el ataque, como ya lo mencionamos, se encuentran Mané, Jiménez y Salah.

Raul Jimenez🇲🇽 was included in the ideal XI of the Premier League based on statistics made by The Sun. Jimenez joins Mohamed Salah and Sadio Mané in the offense💪#RaulJimenez | #PremierLeague pic.twitter.com/2DKPlCSDsL

