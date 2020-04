Barack Obama apoya candidatura de Joe Biden

El expresidente Barack Obama apoyó publicamente al exvicepresidente Joe Biden para que sea el candidato del Partido Demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos.

“Estoy orgulloso de respaldar a mi amigo @Joe Biden para presidente de los Estados Unidos”, señaló el exmandatario y dio un mensaje en video.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020