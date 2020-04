Crea un traje especial para proteger a su hijo del coronavirus

Un padre muy creativo decidió poner en práctica el dicho de “a tiempos desesperados, medidas desesperadas”.

El hombre, originario de China, diseñó un traje inflable para proteger a su hijo de 2 años del coronavirus.

El conjunto, completamente hecho a medida, está equipado con un dispositivo para controlar la calidad del aire dentro del traje y un ventilador eléctrico que tiene una función de purificación de aire.

This dad designed an inflatable suit to attempt to shield his son from coronavirus. https://t.co/VD5186bK71 pic.twitter.com/cxz9Cdsu36

