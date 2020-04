Florida califica como “servicio esencial” actividad de WWE y seguirán haciendo shows en vivo, a pesar del coronavirus

El gobierno de Florida ha decretado que los deportes profesionales realizados en la entidad son de carácter “esencial”, pues de ellos depende la economía del estado. Esto sucederá, siempre y cuando los eventos se lleven a cabo a puerta cerrada, debido a la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con la cadena CNN, el convenio se firmó el pasado jueves, por lo que ayer la compañía de lucha libre WWE ya inició son los programas en vivo, luego de que los eventos se grababan con semanas de anticipación, en el Performance Center.

The #MondayNightMessiah has made his presence felt at the expense of #WWEChampion @DMcIntyreWWE. #WWERaw pic.twitter.com/ccon5vcr8f

— WWE (@WWE) April 14, 2020