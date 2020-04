Horas violentas: seis tiroteos cobran la vida de cuatro personas entre lunes y martes en Houston

Ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad y todas las víctimas fueron hombres

HOUSTON – La ciudad de Houston tuvo un inicio de semana violento. Entre el lunes por noche y el martes por la madrugada se reportaron seis tiroteos que terminaron cobrando la vida de cuatro personas.

Un hombre fue baleado de muerte cerca de su vehículo en el barrio Third Ward. Vecinos cerca de la intersección de St. Charles y Winbern escucharon balazos a eso de las 12:30 a.m. y al salir a investigar encontraron al hombre muerto.

Shooting: 3600 Saint Charles St. A male shot and died at the scene. Investigation is on going. #hounews CC13 — Houston Police (@houstonpolice) April 14, 2020

Otro hombre en el suroeste de la ciudad fue emboscado por unos sospechosos y baleado de muerte a solamente unos dos metros de distancia de su hijo de 4 años.

Los sospechosos tocaron la puerta y la víctima, al abrir, recibió varios impactos de bala ante la mirada de su hijo y un compañero de cuarto.

El compañero de cuarto les disparó a los sospechosos, pero de cualquier forma lograron escaparse de la escena. El niño no fue herido.

Shooting: 5600 Royal Palms St. Male shot and pronounced dead at the scene. Investigation on going. #hounews CC13 — Houston Police (@houstonpolice) April 14, 2020

En otro caso un hombre fue asesinado luego de haberse reunido con un grupo de personas en el exterior de una tienda en el noroeste del condado. Oficiales dijeron que la víctima fue baleada en la intersección West Road y East Commons. La policía informó que los sospechosos huyeron de la escena en una SUV modelo Acura.

District 5 responded to 15050 West RD in reference to a Weapons Disturbance. Units found an adult male with a gunshot wound who EMS has confirmed deceased. Investigators are on scene if you have any information contact HCSO @HCSOPatrol @SheriffEd_HCSO @HCSOTexas @HCSO_D5Patrol pic.twitter.com/Uh2FqfE7Sf — Captain J. Shannon (@HCSO_NightShift) April 14, 2020

El último tiroteo mortal ocurrió en el barrio Second Ward y la víctima fue un hombre hispano. La Policía informó que el lunes por la noche se reportó un tiroteo cerca de la intersección de Lockwood y Harrisburg. Al llegar a la escena encontraron a un hombre sin vida. Los investigadores dijeron que testigos les han dado versiones conflictivas de lo que ocurrió.

En los otros dos tiroteos dos hombres resultaron heridos y trasladados a hosptiales, las condiciones de las víctimas no fueron reveladas.