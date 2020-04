Matías Almeyda cambió de look y lo comparan con personaje de Breaking Bad, el ‘Chapo’ Guzmán y Freddie Mercury

El entrenador del San José Earhquakes de la MLS, Matías Almeyda, sufre los estragos de la cuarentena y sorprendió a todos al cambiar radicalmente de look, ya que dejó a un lado su larga melena para raparse.

El extécnico de las Chivas ya empezaba a dar muestras de su transformación, desde hace algunos días se le veía con bigote por lo que ahora ha quedado irreconocible.

say my name@peladoalmeyda pic.twitter.com/sZgPI0m2uI

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) April 13, 2020