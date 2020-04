Myrka Dellanos de rosita y el corazón quebrantado, pide que oren por ella

View this post on Instagram

Amigos- cada día que les traemos los últimos informes sobre el Coronavirus, hay historias que quebrantan el corazón. Esta vez, no solo reportamos sino que juntos estamos viviendo el mismo drama. Estoy orando por todos ustedes cada día. Porfavor oren por mi. 🙏🏼 Juntos, saldremos de esto. • As I bring you all the latest on Covid-19 each afternoon, my heart breaks at all the stories of death and loss. This time is like no other because we are not only reporting the news, but we are living the same situation as you who watch. We are in this together. I am fervently praying for all of you. Please pray for me.