Netflix llega a acuerdo con Boom Studios para adaptar varios comics

La plataforma de streaming podrá desarrollar distintas series basadas en las historias de la editorial de cómics

Aun en medio de una pandemia mundial, el poderoso imperio de Netflix continúa en crecimiento y muestra de ello es su reciente alianza con Boom Studios, una de las más interesantes editoriales de cómics. La plataforma de streaming ha anunciado un trato con la casa editorial para desarrollar distintas series de televisión basadas en cómics propiedad de Boom Studios.

Para quien no está familiarizado con el mundo de los cómics puede que Boom Studios no represente gran cosa pero es de hecho una de las editoriales más importantes, justo despues de Marvel y DC Comics. Entre sus publicaciones más populares podemos encontrar algunas adaptaciones de obras como ‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’ del autor Philip K. Dick, Sons of Anarchy y Sleepy Hollow.

En cuanto a las publicaciones originales, Boom Studios trabaja con una amplia variedad de géneros que van desde la ciencia ficción, el horror y el thriller, dejando de lado el tema de los superhéroes para así explotar temas más profundos.

La adquisición de la licencia para usar contenido de Boom Studios ha sido una jugada magistral por parte de Netflix, lo único que queda por ahora es esperar y ver qué tanto provecho le podrá sacar a todo este material.