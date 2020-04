Netflix se expande a Corea y producirá la serie de zombies ‘All of Us Are Dead’

El gigante del streaming va por la conquista del mercado asiático

La poderosa productora/distribuidora ha puesto sus ojos en el país asiático y, al igual que muchos otros servicios de streaming, Netflix se ha dado a la tarea de incluir tantas producciones coreanas a su catálogo como le sea posible.

Si bien el éxito de la popular película ‘Parasite’ en los pasados Premios Oscar ha hecho que personas de todo el mundo se interesen por el cine coreano, el país asiático ha demostrado que tiene mucho contenido que ofrecer, desde K-Pop, K-Food y el ahora cada vez más popular fenómeno K-Zombie. Aprovechando el boom de este género, Netflix ha anunciado la producción de ‘All of us are Dead’, serie de zombies inspirada en un popular anime, que será dirigida por Lee JQ.

La premisa de la serie se centrará en un grupo de estudiantes atrapados en su preparatoria y cómo estos estudiantes se enfrentan a un letal virus zombie. “All of us are Dead” será producida por JTBC Studios y Film Monster, al ser una exclusiva de Netflix solo estará disponible en la plataforma.

Aún queda mucho por hacer antes de poder disfrutar esta serie pero no desesperes, si te gustan las producciones coreanas, Netflix estrenará ‘Rugal’ en los próximos días. Después de sobrevivir milagrosamente a una arriesgada operación de trasplante de ojo, Gi-beom un antiguo detective busca venganza contra ARGOS; un grupo terrorista que le arrebató su ojo y a su esposa, una excelente opción para pasar esta cuarentena.