No desprecies el jabón común, es tan efectivo como el antibacterial

Lavarse las manos durante al menos 20 segundos es la mejor manera de prevenir la propagación de infecciones

Cuidar a tu familia es querer darle siempre lo mejor, lo más adecuado y si se puede los productos de las mejores marcas a cualquier precio. Pero dada la gran demanda por los jabones antibacteriales en estos tiempos en que todos debemos lavarnos las manos con frecuencia, las personas deberían considerar que los jabones comúnes son igual de efectivos para cuidar la salud.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) aseguró que no tienen razones científicas para creer que los jabones denominados antibacterianos están por encima de los otros jabones, pues lo único que realmente funciona para matar los virus es el lavado correcto y oportuno.

“Actualmente no hay evidencia de que los jabones antibacterianos sean más efectivos para prevenir enfermedades que el lavado con agua y jabón común. Lavarse las manos a menudo con agua y jabón común durante al menos 20 segundos es la mejor manera de prevenir la propagación de infecciones”, informó la FDA en comunicado oficial.

El lavado correcto de manos debe ser especialmente después de ir al baño, antes de comer, después de toser, estornudar o sonarse la nariz, y también cuando se vuelve de haber salido a la calle. Si la persona no tiene al alcance el agua y jabón, puede usar desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol.

Si no se encuentra en el mercado el desinfectante a base de alcohol y se busca alguna receta para hacerlo en casa, la FDA recomienda que los consumidores no lo hagan en casa, ya que han tenido informes de quemaduras en la piel por no haberlo preparado de forma correcta.