Sin decir su nombre, Andrés Manuel López Obrador señaló a Chicharito por criticar a su gobierno

El presidente mexicano cree que el futbolista es utilizado en su contra

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó un complot de los conservadores, quienes según él, utilizan a personajes del espectáculo y el deporte para arremeter en su contra.

Sin mencionar su nombre, el mandatario se refirió al futbolista Javier Hernández como uno de los personajes que estarían siendo influenciados para atacar a su gobierno.

“Como ya no les da, siguen escalando, entonces lo que necesitan es contrarrestarlo con personalidades que tienen reconocimiento colectivo, mayor”, comentó López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Provocan entrevistas con personajes del deporte para que opinen mal, que por cierto nunca se había metido a hablar, me caía muy bien, bueno me sigue cayendo muy bien porque no opinaba, incluso otros con menos cualidades deportivas opinaban en lo político, éste se había mantenido con mucha prudencia“, agregó.

Posteriormente, los periodistas le preguntaron por el nombre del deportista al que hacía mención y AMLO solo respondió: “Se los dejo de tarea”.

Acusa AMLO por referencia al ‘Chicharito’ Hernández, Thalía y E. Derbez de ser parte de estrategia en su contra “Este deportista me caía bien porque no opinaba…

una artista conocidísima, un comediante conocido forman parte de esta estrategia”: @lopezobrador_ pic.twitter.com/I7hDwKQA09 — Literal México (@literalmexico) April 14, 2020

Esto surge luego de que hace unas semanas, el periodista Jorge Ramos le preguntó al Chicharito su opinión sobre el gobierno de México, mismo que el máximo anotador de la Selección Mexicana desaprobó.

“Hay muchísimo más que puede hacer, yo creo que se podría decir que en vez de ir hacia delante vamos un poco hacia atrás“, dijo el delantero del Galaxy en la entrevista.