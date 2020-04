Vuelven los vientos de Santa Ana al área de Los Ángeles

El clima en el área de Los Ángeles ha estado muy diverso los últimos días con tormentas de invierno y lluvias y ahora con los vientos de Santa Ana.

El Servicio Nacional del Clima de Los Ángeles reportó que hoy se esperan fuertes vientos en algunas zonas del área metropolitana. En el área de las montañas del condado de L.A. y Ventura se esperan vientos de entre 40 y 50 millas por hora.

En el caso del Valle de San Fernando, Valle de Santa Clarita, Valle de Ventura y las costas de L.A. y Ventura se esperan corrientes de viento de 30 y 40 millas por hora.

Weather plot showing current winds across portions of Ventura and Los Angeles Counties as of 9 AM PDT. Gusts are in red. The gusty NE winds will spread to the Ventura County coast and persist into this afternoon. #LAWeather #cawx #SoCal pic.twitter.com/ycaWeKGm7h

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) April 14, 2020