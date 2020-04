Bill de Blasio advierte que “pasará un tiempo” antes de que los fans puedan apoyar a los Yankees en su estadio

Este miércoles, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, habló sobre la vuelta de los fanáticos al Yankee Stadium y sus declaraciones no fueron muy alentadoras, ya que adelantó que podrían pasar meses antes de volver a la “normalidad” en este aspecto.

“Creo que va a pasar un tiempo“, dijo al Nuevo Día de CNN. “Creo que esa es una de las cosas que tardarán más”, añadió.

.@NYCMayor Bill de Blasio say it's "going to be a while" before fans return to Yankee Stadium.

"One false move, take our foot off the gas, we will regret it." pic.twitter.com/OkZ90jM5vo

— Alli Hedges Maser (@AllisonLHedges) April 15, 2020