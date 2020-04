California crea el primer fondo de ayuda para inmigrantes indocumentados

El estado de California es conocido por su protección a los inmigrantes y hoy el gobernador Gavin Newsom anunció la creación de Fondo de Alivio del Desastre para Inmigrantes indocumentados.

CA sobresale gracias a las comunidades inmigrantes, no a pesar de ellas.

El Gobernador @GavinNewsom anunció el primer fondo en la nación para ayudar a las familias inmigrantes de CA.

Aprendan más y encuentren la guía de recursos para inmigrantes

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 15, 2020