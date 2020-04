Jugador que rechazaron en Chivas y América, hoy es la figura de la eLiga MX

Santiago Ormeño lleva dos victorias consecutivas con Puebla

Es el jugador sensación de este momento en el futbol mexicano, pues a pesar de que no hay actividad en las canchas debido al coronavirus, Santiago Ormeño se ha ganado el corazón de muchos aficionados gracias a su carisma durante las transmisiones de los partidos del Puebla en la eLiga MX.

También es cierto, que aunque es futbolista profesional, muchos no lo conocían y fue hasta el inicio del torneo de FIFA eSports que se comenzó a hablar de él, y es que en Puebla tampoco es titular indiscutible. De hecho, su incursión en el balompié azteca no comenzó con La Franja, sino que antes probó suerte en otros equipos.

La formación como profesional de Ormeño se dio en tres de los cuatro grandes de la Liga MX, comenzando en América, para luego ir a Pumas y finalmente buscar una oportunidad en Chivas.

“En América hice todas mis fuerzas básicas, de los 12 a los 20 años estuve ahí. Llegó un momento que ya con la edad, no hubo espacio para mí en el primer equipo. En Pumas sí tuve experiencia en Primera , pero nada de jugar mucho y consolidarme. Después fui a Chivas a prueba, llegó la propuesta de que me querían ver. Desafortunadamente no me pude quedar, regresé con la Franja y estoy muy contento ahorita”, dijo el delantero en una entrevista para TUDN.

También votemos por el jugador VIRTUAL de la J1 de la #eLIGAMX. 🎮⚽️ Tuvimos muchos goleadores en el FIFA 20. ¿Cuál futbolista fue más importante en la cancha? 🧐#TuCasaTuCancha #Desafío🎮 #eLIGAMX — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) April 13, 2020

Respecto al impacto y la buena aceptación que ha tenido por parte de los gamers y los aficionados al futbol, señaló: “Estoy muy contento y sorprendido por el éxito que ha tenido mi victoria ante el América. Bienvenida la fama, los amigos y todos. No he logrado nada… a lo mejor me agrando cuando juegue en Primera en la vida real y cuando meta goles.Espero que todo esto que he demostrado en los videojuegos pueda plasmarlo en la cancha y ganarme el cariño de todos igual que en el FIFA”, concluyó.

Este viernes, Puebla recibe a Querétaro en la jornada 3 de la eLiga MX y no sería sorpresa que el elegido por La Franja volviera a ser Santiago Ormeño.