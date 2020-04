Sara Corrales presume su trasero saliendo de una alberca y en bikini

Los atributos de la sexy colombiana quedaron expuestos con un sugerente traje de baño

La reconocida actriz Sara Corrales levantó pasiones desde su cuenta en Instagram al publicar una sensual fotografía en la que se dejaba ver con un bikini y saliendo de la alberca de su hermosa casa que tiene México. En la instantánea predomina su voluptuoso trasero, atributo por el cual la mayoría de sus fanáticos se deleitan, además de sus hermosos ojos.

“Soy una mujer con determinación! ¿Quiero algo? ¡Voy por ello! No espero a que me lo traigan o me caiga del cielo. Así de sencillo. ¿Y tu? (Aplicable a todosss los aspectos de la vida) Feliz noche. Descansa”, fue el contundente mensaje con el que Sara Corrales acompañó la fotografía.

Además, ofreció una entrevista para el reconocido programa AutoStar, en el que mostró la hermosa casa que tiene en México al detalle. Definitivamente, Sara Corrales siempre se anda dejando ver tal cómo es por dentro y por fuera, sin tapujos.

Aquí les dejamos el video de la casa de Sara por si quieren echarle un vistazo.