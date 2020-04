VIDEO: Norma Palafox hace twerking con el balón y enciende a sus fans

De nueva cuenta, Norma Palafox hizo estallar a las redes sociales y dejó a los fanáticos con la boca abierta con su más reciente publicación en Tik Tok.

La jugadora de las Chivas combinó el baile y el fútbol subiendo un video en donde aparece con un balón, lo pone en el suelo y comienza a bailar el tema “Baila como Twerk” de DJ Chino.

Las imágenes se viralizaron rápidamente siendo celebradas por sus millones de admiradores, aunque algunos la criticaron ya que consideraron que el video no concuerda con el descontento que ha expresado la futbolista hacia el acoso que recibe por su físico.

Lo digo por varias razones que, por cierto son estúpidas para mí:

1. Que con anterioridad dijo que no querían que la sexualizaran. No correlación pero ya verás.

2. No hay notas de nada.

— Pinche Danny (@OyeeDanny) April 15, 2020