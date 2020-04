5 mitos de los supermercados que te hacen gastar más dinero

Haz tus compras basándote en datos reales y no en creencias

Existen algunas creencias sobre los alimentos y los métodos de compra en los supermercados que, en realidad, no son tan ciertas, y que solamente provocan que terminemos gastando más dinero.

A continuación, te compartimos cuatro de ellas.

Mito #1–Las verduras frescas son más nutritivas que las congeladas

La realidad es que las verduras congeladas pueden ser más saludables que algunos productos frescos. “Los productos se congelan rápidamente cuando están muy maduros, lo que significa que el sabor y los nutrientes permanecen intactos“, dijo Andrea Woroch, experta en finanzas de consumo, de acuerdo con Reader’s Digest.

Mito #2–Compra todo a granel

Lo mejor es comprobar los precios de cada producto individual antes de comprar, ya que los artículos como los cereales o alimentos congelados, a veces son más baratos en cantidades pequeñas.

Además, podrías desperdiciar mucha comida y dinero si no terminas el producto antes de que se fecha de vencimiento.

Mito #3–Son mejores los productos orgánicos

Aunque estos contienen menos pesticidas, no siempre son más nutritivos. De hecho, se han hecho estudios en donde no hay mucha diferencia entre los alimentos orgánicos y no orgánicos.

Una buena regla sería comprar solamente alimentos orgánicos de frutas o verduras que comas su cáscara, como las manzanas y los duraznos.

En el caso de los alimentos en los que deseches las cáscaras, como los plátanos o los aguacates, no valdría la pena comprarlos orgánicos, según Taste of Home.

Mito#4–El pan de trigo siempre está hecho con trigo integral

Toma en cuenta que el pan o las galletas con etiquetas como ‘granos múltiples’ o ‘trigo partió aún pueden contener altos niveles de harina blanca refinada.

Para asegurarse de que tu selección sea verdaderamente integral, busca los términos ‘integral’, ‘grano integral’ o ‘trigo integral’ en la lista de ingredientes.

–También te puede interesar: Cómo saber si alguien está robando tu WiFi