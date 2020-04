Alejandra Espinoza, Sonia en Rubí, está preocupada por sus papás y el coronavirus

Pese a la cuarentena la actriz y conductora de televisión sigue trabajando y este fin de semana se unirá a Lady Gaga en "One World, Together at Home", un evento a beneficio que se verá por Univision

Entre su trabajo, las labores de ama de casa, darle las clases a Matteo y mantenerse en forma, Alejandra Espinoza se ocupa y tal vez así evita preocuparse más de lo que ya está durante esta crisis del coronavirus.

“Yo nunca he pretendido ver esta cuarentena como “¡ay, son mis vacaciones!”. No, yo me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana, me toca sacar a uno de mis perros, esa es la única cosa para la que yo salgo, para eso y para la tienda. Yo siempre le digo a mi mamá que uno tiene que designar un soldado en casa; o sea, el que va a todo, yo soy el soldado auto-designado. No porque no crea que mi esposo no lo va hacer bien, pero yo necesito estar segura de que todo va a estar bien y que va a tener cuidado y como yo no voy a estar con él no puedo estar cien por ciento segura de eso, así que prefiero hacerlo yo”, asegura la famosa Sonia en la nueva versión de Rubí, protagonizada por Camila Sodi.

“Y después, regreso (de pasear al perro), limpio la casa, preparo la clase de Matteo, preparo desayuno, despierto a Matteo, lo baño, lo cambio, de 9 a 12 estamos en la escuela (en casa); hago ejercicio por una hora y media, y después hago comida, comemos, lavamos los platos, después yo sigo unas dos o tres horitas trabajando en mis cosas y después cenamos y ya me acuesto a dormir”.

Además, este sábado también le toca trabajar en el especial “One World, Together at Home”, que ha organizado Lady Gaga para recaudar fondos y honrar a los “héroes” de la crisis del coronavirus. Un show que contará con la participación de más de 75 artistas a nivel mundial y estará conducido por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. Alejandra y Raúl “el Gordo” de Molina este evento en Univision por Estados Unidos, este próximo sábado a las 5 PM, y diversas plataformas digitales.

“Me encanta, me fascinó en el momento en que recibí el email donde me estaban invitando a formar parte de este evento. Me parece un movimiento muy bonito y un movimiento que está reconociendo a quienes merecen ser reconocidos en estos momentos, que son todas las personas que están ahí, al pie del cañón, peleando en primera fila por nosotros“.

De momento Alejandra Espinoza ya tiene claro qué es lo primero que hará una vez acaba la cuarentena: “Lo primero que voy hacer es ir a ver a mi mamá. Mi papá, mi mamá, me tienen muy muy nerviosa. Obviamente todo lo que está pasando, entiendo que mis papás, mis abuelas son personas de riesgo y los encuentro preocupados; a mí me da mucho sentimiento”.

La actriz y conductora de televisión también contó que con su familia se mantienen en constante comunicación a través de las platagormas digitales: “Tenemos un chat en mi familia y están todos, y entonces mi mamá y mi papá tratan de ser la fuerza porque nos ponemos muy nerviosos. Pero sí sé que están muy nerviosos, estresados, preocupados, de repente en la noche se levantan a hacer ejercicio para mantenerse fuertes, para mantener su sistema fuerte, y eso me da mucha nostalgia y quiero verlos, quiero un montón verlos. Yo creo que yo nunca había tardado tanto tiempo en estar con ellos. Lo primero que voy a hacer es agarrar el carro e ir a mi casa”.