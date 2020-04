Cómo la crisis por el COVID-19 beneficia a Jeff Bezos y provoca millonarias pérdidas a los 500 más ricos del mundo

La pandemia no solo afecta la salud de millones de personas, sino también los negocios de los más ricos. Pero no todos pierden en medio de la cuarentena

La crisis económica que genera la pandemia del nuevo coronavirus sacudió el tablero de las grandes fortunas del mundo.

Y uno de los grandes favorecidos del encierro que vive gran parte de la población mundial por el brote de la enfermedad COVID-19 es el hombre más rico del mundo, el fundador y jefe de Amazon, Jeff Bezos.

El estadounidense vio aumentar su riqueza en $24,000 millones de dólares en un año después de que la creciente demanda de compras por internet elevara el precio de las acciones de la empresa a un nuevo máximo.

Bezos ahora tiene una fortuna de $138,000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, liderando el ranking de los más ricos del planeta.

Pero no es el único que vio aumentar sus ceros hacia la derecha en medio de la pandemia.

Los otros ganadores

Getty Images Rob, Alice y Jim Walton son miembros de la familia dueña de Wal-Mart.

La familia detrás del gigante minorista Wal-Mart, con tiendas en todo el mundo, también ganó durante la cuarentena y el encierro de millones de personas.

Los Walton vieron aumentar su patrimonio neto un 5% este año a $169,000 millones de dólares, lo que los convierte en la familia más rica del mundo, según Bloomberg.

Pero hay más ganadores.

Con millones de personas trabajando ahora desde su casa, el sitio de reuniones virtuales Zoom registró un récord de descargas.

Zoom dijo que sus usuarios diarios aumentaron a 200 millones en marzo en comparación con 10 millones en diciembre.

Y su fundador, el chino-estadounidense Eric Yuan, vio que su fortuna se ha más que duplicado hasta $7,400 millones.

Getty Images El fundador de la aplicación de reuniones virtuales Zoom, Eric Yuan, es uno de los grandes ganadores en medio de la pandemia.

Los que perdieron

Pero no todos festejan por la acumulación de riqueza en medio de la pandemia, ya que muchas de las personas más acaudaladas del planeta no son inmunes al coronavirus

El índice de multimillonarios de Bloomberg reveló que las 500 personas más ricas del mundo perdieron $553,000 millones de dólares en lo que va del año.

Los inversores en las industrias mundiales de petróleo y gas experimentaron fuertes caídas en el patrimonio neto a medida que los precios del crudo cayeron debido a la reducción de la demanda y una disputa, ahora resuelta, sobre la producción de petróleo entre Arabia Saudita y Rusia.

Mientras que la lista anual de multimillonarios mundiales que publicó la semana pasada la revista Forbes revela también el impacto del coronavirus.

Hasta el 18 de marzo, cuando se le dio corte a la lista, Forbes contó 2,095 multimillonarios, 58 menos que hace un año.

Pero solo en las dos primeras semanas de marzo -cuando la crisis del coronavirus empezó a golpear a los mercados- 226 personas perdieron su estatus de multimillonarios, señaló.

De los multimillonarios que quedan, el 51% son algo menos ricos que el año pasado, añadió.

La revista también aclara que los multimillonarios del año pasado que ocupaban los primeros puestos siguen siendo los mismos que este año.

Cómo llegó Amazon a ser un gigante

Amazon Amazon dijo que hace cumplir estrictamente las reglas de distanciamiento social en sus instalaciones.

Bezos comenzó Amazon en 1995 con aproximadamente $100,000 en dinero personal y familiar.

Lo hizo junto a su esposa, MacKenzie, a quien conoció mientras ambos trabajaban en el fondo de inversión DE Shaw. Tienen cuatro hijos.

La pareja se divorció en 2019, en una separación que tuvo amplia cobertura mediática, con un acuerdo de $38,000 millones de dólares para MacKenzie que incluyó una participación del 4% en Amazon.

Solo un mes después de su fundación, Amazon ya había enviado pedidos a los 50 estados de EEUU y a 45 países, según una biografía de Brad Stone de 2013 titulada The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon.

Reuters Amazon contrató a miles de trabajadores nuevos por el incremento de pedidos por la pandemia.

En los primeros cinco años de Amazon, las cuentas de clientes aumentaron de 180,000 a 17 millones. Las ventas se dispararon de $511,000 a más de $1,600 millones de dólares.

La empresa se hizo pública en 1997, con un valor de $54 millones de dólares y Bezos, quien llegó a ayudar a empaquetar pedidos de libros, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo antes de los 35 años.

Las críticas

Según los datos más recientes, las compras por internet tras el brote del coronavirus se han disparado más de un 90% respecto al año pasado en EEUU y Canadá, y un 82% en Europa, los principales mercados de Amazon.

Getty Images Un tribunal de Francia ordenó a Amazon que entregue solo alimentos, productos de higiene y médicos en el país.

Para cumplir con la alta demanda de pedidos en medio de la pandemia, Amazon contrató en las últimas semanas a 175,000 nuevos empleados solo en Estados Unidos.

Pero esa creación de puestos de trabajo del imperio de Bezos no escapa a los cuestionamientos.

Algunos trabajadores se quejan de que no se les está garantizando su seguridad y de que la empresa no se preocupa por su salud.

Incluso se conoció que Amazon había despedido a dos empleadas en Estados Unidos por quejarse de la falta de medidas de protección para los trabajadores ante el coronavirus.

Amazon afirmó que las trabajadoras habían violado “repetidamente” sus políticas internas al hacer públicas sus discrepancias con el funcionamiento de la firma.

Pero estos casos no son aislados y se suman a otros despidos desde que comenzó la crisis por quejas de las condiciones laborales o por participar en huelgas como muestra de protesta.

Mientras tanto, este martes, en Francia, un tribunal en Nanterre, cerca de París, ordenó al gigante minorista que entregue solo alimentos, productos de higiene y médicos en el país.

Getty Images A principios de mes, algunos trabajadores protestaron frente a los almacenes de Amazon en Staten Island (Nueva York).

Esto es para permitir que los funcionarios evalúen si Amazon está tomando las precauciones adecuadas para proteger a su personal de los contagios por COVID-19.

Amazon respondió este miércoles a la decisión judicial diciendo que cerrará sus centros de distribución franceses durante cinco días, mientras que a los empleados se les pagarán sus salarios completos.

La firma también dijo que apelará el fallo judicial.

Mientras tanto, las quejas de seguridad de trabajadores contra Amazon se replican en otros países como Italia y España.