El jumpsuit fucsia de Adamari López que acentúa su cintura dejando en evidencia su transformación

La presentadora de Telemundo luce rejuvenecida

Adamari López esta en una bonita etapa de su vida luciendo más radiante que nunca. Desde que la presentadora de “Un nuevo día” le entró al reto de bajar de peso con el programa de Oprah Winfrey, la chaparrita consentida se ha transformado.

La estrella de Telemundo es la famosa en la portada de People en español en donde se seleccionó una foto en el cual López porta un jumpsuit fucsia. El color vibrante hace que resalte toda esa vibra que lleva por dentro y que transmite día a día en el matutino latino.

A la conductora también se le puso extensiones de cabello que el estilista Marco Peña explicó como realizaron ese look.

“[Usé] extensiones. Su pelo está supercortito. Quería un largo que le quedara lindo. Un largo que no habíamos hecho en esa tonalidad de pelo. Cuando me [propusieron] la portada con Adamari, lo primero que yo dije fue, ‘por favor autorízame [ponerle] el pelo más larguito’”, dijo Peña a People en español. “La última vez le cortaron el pelo supercortito. Me dijo que había sido un accidente. Ella anda con un bob supercortito”.