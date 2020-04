Exjugador de América fue elegido como el peor futbolista en la historia del Tri

Santiago Fernández fue castigado en una encuesta realizada por ESPN

Muchos son los jugadores que son recordados por la afición del Tricolor debido a sus grandes hazañas, nombres como Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco o Jorge Campos se quedarán en la historia, pero hay otros que no se olvidan por su mal desempeño.

El portal de ESPN hizo un ejercicio donde los seguidores de la Selección Mexicana tenían que elegir al peor futbolista que ha vestido la camiseta nacional y el ganador fue el exjugador del América y Toluca, Santiago Fernández.

¡Momento de recordar! 🧐 El peor jugador en la historia que ha vestido la camiseta del Tri ha sido__________________ 🇲🇽 pic.twitter.com/nvqZet1XkZ — Futbol Picante (@futpicante) April 14, 2020

El delantero tuvo una pobre actuación en el Preolímpico de 2008, donde el Tri buscaba su pase a los Juegos Olímpicos de Beijing. En el partido ante Haití por el pase a semifinales, el combinado comandado por Hugo Sánchez necesitaba ganar por seis goles de diferencia para clasificar, sin embargo las constantes fallas de los atacantes, principalmente de Fernández, provocaron que solo alcanzaran un 5-1 en el marcador quedando fuera de la pelea por los boletos.

En el segundo lugar se colocó Adolfo ‘Bofo’ Bautista al que la afición no perdona por su actuación en el Mundial de Sudáfrica 2010. Aunque el jugador es un ídolo para los seguidores de las Chivas, no pasa lo mismo con el Tricolor, ya que no se olvida su cuestionada convocatoria a la justa donde incluso corrió menos que el portero Óscar ‘Conejo’ Pérez.