Exponen a Omar Chaparro viendo el trasero de otra en Tik Tok y su esposa lo cachó en el acto

Mientras Omar disfrutaba del vídeo Lucía estaba detrás de él viendo cómo éste agrandaba la imagen para ver de cerca el trasero de la modelo...

Omar Chaparro dice estar muerto. El famoso actor y comediante mexicano estaba viendo un vídeo de ejercicios en Tik Tok cuando fue cachado in fraganti por su esposa. El problema no fue que viera la grabación, “lo malo” es que estaba evaluando el trasero de la modelo y de cerca mientras Lucía -La Chaparrita- lo espiaba por detrás.

Fue el hijo de Omar quien expuso los hechos del “crimen” y quien según éste editó el video.

Omar ha descrito la situación de la siguiente manera en Instagram: “Me siento traicionado por mi propio hijo que me grabó y editó el video. Creo que ya estoy muerto y no me han avisado 😱”.

Adriana Fonseca, Alexis Ayala y otros famosos han reaccionado con carcajadas en Instagram ante la situación, mientras que Raul Molinar “El Pelón” está de acuerdo con él al decir: “Este hombre ya esta muerto nomas no le han avisado”.