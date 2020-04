Instagram tendrá nuevas funciones, checa lo que están desarrollando

La red social Instagram tendrá nuevas funciones que le permitirán integrarse más con su hermano mayor Facebook.

De acuerdo con información del desarrollador Alessandro Paluzzi, Instagram está trabajando en una nueva función que permitirá compartir de forma simultánea con Facebook las stories y videos incluso los livestream.

Pero la función sólo se activará si los usuarios desean hacerlo ya que no es algo obligatorio.

#Instagram is working on the possibility of quoting messages in Direct.

This feature is not available yet, it's an hidden feature. pic.twitter.com/MiE7AbmDlt

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 15, 2020