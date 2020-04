IRS reconoce fallas en herramienta en línea para rastrear cheque de estímulo económico por coronavirus

El Servicio de Rentas Internas (IRS) informó que las dificultades que han experimentado algunos usuarios con la herramienta “Get My Payment” (Obtener mi pago) para rastrear el cheque de estímulo federal se deben, entre otras cosas, al colapso de la página debido a un alto volumen de solicitudes.

“La herramienta ‘Get my payment’ del IRS está operando a volúmenes récord. Al momento, 9.8 millones de personas han recibido el estatus del Impacto de pago económico y 1.6 millones proveyeron información de depósito directo. En algunas situaciones, la aplicación responde: estatus no disponible. Mira lo que esto significa: https://go.usa.gov/xv8qh”, indicó la agencia anoche en un mensaje de Twitter en su cuenta oficial.

A través del enlace, la agencia especifica las guías para que las personas naveguen por el sitio y soliciten información mediante el servicio, para así reducir las probabilidades de que les salga un mensaje de error.

The #IRS Get My Payment tool is operating at record volumes. So far, 9.8M people got an Economic Impact Payment status and 1.6M provided direct deposit info. In some situations, the app responds: Status Not Available. Learn what this means at https://t.co/z4wFEL6Sb2 pic.twitter.com/3BvNibfZ69

— IRS (@IRSnews) April 15, 2020