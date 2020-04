Nueva Jersey investigará una casa de cuidado de ancianos donde hallaron 17 cadáveres

NUEVA YORK – La Fiscalía General de Nueva Jersey informó este jueves que ha iniciado una investigación sobre las recientes muertes de ancianos en una residencia de la tercera edad en la localidad de Andover, en el condado de Sussex, en el norte de Nueva Jersey, donde se han encontrado cadáveres apilados durante la pandemia del coronavirus.

“Puedo confirmar que la Fiscalía está investigando el asunto”, indicó en un comunicado el fiscal general Gurbir S. Grewal, en el que señaló además que no emitirán más declaraciones al respecto a menos que se tome una acción o hasta que se complete ese proceso.

Una llamada anónima el pasado lunes llevó a la policía hasta un macabro hallazgo de 17 cuerpos apiñados en una morgue con capacidad para cuatro cadáveres, lo que eleva a 68 personas el número de fallecidos en el “Andover Subacute and Rehabilitation Center”, compuesto por dos edificios, de las que se ha confirmado que 26 fueron víctimas de la pandemia.

Además, 76 pacientes más y 41 miembros del personal del centro, que cuenta con 700 camas, han sido diagnosticados con COVID-19.

El anuncio de la Fiscalía surge después de que el gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy informara este jueves en su rueda de prensa diaria sobre el COVID-19 que había ordenado se investigara lo ocurrido y que también se llevaría a cabo una revisión de todas las residencias para ancianos.

New Jerseyans living in our long-term care facilities deserve to be cared for with respect, compassion, and dignity. We can and must do better.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) April 16, 2020