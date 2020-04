Steve Pearce se retira sin temor de que lo tachen de tramposo

El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2018 entre Red Sox de Boston y Dodgers de Los Ángeles, Steve Pearce, anunció su retiro de los diamantes, no sin antes mandar un mensaje para todos aquellos que ponen en duda la legitimidad del título de los patirrojos debido a las sospechas que los señalan como un equipo que operó un esquema de trampa similar al de los Astros de Houston un año antes y que provocó que se abriera una investigación.

El centro de la polémica recae en Alex Cora, quien tuviera su debut como timonel en Boston con un campeonato, justo un año después de su paso por Houston, donde se le se acusa de ser uno de los principales orquestadores en la trama que le costó a los Astros una sanción por $5 millones de dólares y la suspensión por un año de su gerente general y manager. Después de destaparse el caso de Houston, Cora renunció como el estratega de los Red Sox.

World Series MVP Steve Pearce on the Red Sox investigation (WEEI):

“That's such a joke to us, we just want this to pass us. We won it fair and square.”

— Boston Strong (@BostonStrong_34) April 14, 2020