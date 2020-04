Von Miller de los Broncos de Denver se convierte en el segundo jugador con coronavirus en la NFL

El Más Valioso del Super Bowl 50 se mantiene aislado en su casa

El linebacker de los Broncos de Denver, Von Miller, dio positivo por coronavirus para convertirse en el segundo jugador de la NFL que ha hecho público su contagio al COVID-19.

“Es verdad”, reconoció el ocho veces nominado al Tazón de los Profesionales en entrevista vía telefónica para 9NEWS. “Tengo asma y he comenzado con un poco de tos desde hace un par de días. Mi novia.me dijo que cuando estaba dormido, dijo que mi tos no sonaba normal”, explicó.

Ante lo extraño de su situación, Von Miller, Jugador Más Valioso en el Super Bowl 50, decidió hacerse una prueba para descartar el padecimiento, pero dio positivo a coronavirus.

Von Miller on testing positive for coronavirus: 'I'm in good spirits, I'm still Von' https://t.co/jN8ImxEAh7 via @9NEWS #9sports — Mike Klis (@MikeKlis) April 16, 2020

“Tengo que estar en cuarentena aquí en la casa. No hay realmente ninguna medicina ni nada de eso… No estoy seguro de lo que está pasando, pero estoy de buen humor. Sigo siendo Von. No me siento enfermo o herido ni nada de eso”, reconoció.

Miller es el segundo jugador activo de la NFL que se sabe ha dado positivo en el test de coronavirus, luego de que el miércoles, el centro de los Rams de Los Ángeles, Brian Allen, dijo a Fox Sports que también dio positivo.

Te recomendamos:

Espectáculos deportivos sin público, la nueva realidad en la era del coronavirus