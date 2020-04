Alan Pulido aceptó que hubo ayuda arbitral a Chivas en la final le ganaron a Tigres

El delantero comentó que hubo penal no marcado para Tigres

La final del Clausura 2017 de la Liga MX siempre estará envuelta en la polémica ya que en los últimos minutos del partido de vuelta entre Chivas y Tigres en el Estadio Akron, hubo un penal de Jair Pereira sobre Ismael Sosa que el árbitro Luis Enrique Santander no marcó.

La jugada no deja de recordarse, sobre todo por parte de los aficionados a los felinos, ya que perdieron la oportunidad de empatar el juego que se encontraba 2-1 para ir a la prórroga.

El delantero Alan Pulido recordó ese momento en entrevista con Multimedios y aceptó que sí era penal, pero Chivas merecía ganar porque también hubo errores del árbitro en su contra.

“Es difícil, pero analizando la jugada, sí era penalti. También Gignac tuvo un empujón que si existiera el VAR, hubiera sido diferente la situación. Merecimos ser campeón ese torneo”,apuntó Alan Pulido.

Con @alanpulido •Era penal aquella jugada vs Tigres en la final de 2017??? • si tuvieras que elegir un padrino para el papá de tus hijos, quién sería? Tuca, Piojo o Matias? pic.twitter.com/tU9vFRlotA — Omar Zeron (@omarzeron) April 17, 2020

De igual manera, Pulido reiteró que no se fue del Guadalajara por problemas con Ricardo Peláez pero le hubiera gustado irse de manera diferente del club.

“No traicionado, es un club que tiene todo mi cariño y todo mi amor. Es difícil olvidarse de todo lo de allá y lo que se logró. Salí bien, me hubiera gustado de otro tipo de manera. No quiero entrar tanto en detalles, hubo pláticas pendientes que no se llevaron desde el final del torneo”, comentó.