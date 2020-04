¿”El Loco” de regreso en México? Sebastián Abreu confirmó que dos presidentes lo buscaron para dirigir a sus equipos

El exfutbolista de Cruz Azul y otros equipos de la Liga MX admitió el interés de conjuntos que querían llevarlo al país azteca nuevamente

Sebastián Abreu, el jugador y director técnico del Boston River de la primera división charrúa, quien en México es recordado por su paso con Cruz Azul, Tecos, Tigres, San Luis, Monterrey, Dorados de Sinaloa y América, confirmó que dos presidentes de la liga azteca lo contactaron con la intención de regresarlo nuevamente a este fútbol.

El día que el Loco Abreu (@loco13com) le convirtió tres goles a las Chivas para darle el triunfo a Cruz Azul 3-2 👏🏻 🇺🇾 @mosquetero_azul @azulazulforever @Maquinistaaaaaa @isaacdavisgbe pic.twitter.com/lYQq4U0QIB — Liga MX en Sudamerica (@MXSudamerica) March 27, 2020

“Tuve contacto con dos presidentes que querían saber mi realidad, pero, sinceramente, mas allá de que agradecí y de que me pareció un honor y un orgullo que consideren que tengo el perfil, dije que tengo un compromiso con Boston River y no me sentiría a gusto de salir hasta no finalizarlo“, dijo “El Loco” a ESPN.

El ‘Loco’ Abreu podría estar de regreso en la Liga MX pero ahora como entrenador, pues al uruguayo lo han buscado ya algunos clubes https://t.co/t5l29u18vq — Sopitas (@sopitas) April 17, 2020

Cuando se le preguntó el nombre de los equipos interesados, el uruguayo se negó a revelarlos, aunque los rumores indican que pudieron ser Tijuana, Atlas y Toluca.

“No, porque si nombro el club, automáticamente van a empezar a buscar al técnico en el club para saber qué piensa de que estuvieron buscando a un técnico, o al presidente y nos metemos en un quilombo innecesario. Uno aprendió que cuando es irrelevante la información, no la tienes que decir”, expresó.

Abreu está a la espera de que en Uruguay se reanude el fútbol luego de la grave afectación por la crisis del coronavirus.