Encuentran cadáver de estudiante en lago de Nueva Jersey

Yasir Williams, estudiante desaparecido de Rutgers University (NJ), fue encontrado muerto en un estanque en el condado Essex, dijo la fiscalía.

Williams, de 21 años y residente de East Orange, se ahogó en el estanque de Orange Park el 11 de abril, dijeron las autoridades, aunque la investigación sigue abierta.

El joven fue reportado como desaparecido por un miembro de su familia, tras salir de casa la noche el 29 de marzo, informó Daily Voice.

La familia envió “un sincero agradecimiento” anoche a quienes se unieron a la búsqueda y expresaron su apoyo.

La investigación está siendo manejada por el Departamento de Policía de Orange y la Fuerza de Tarea de Homicidios / Crímenes Mayores de la Fiscalía. Se solicita a cualquier persona con información que llame a la Oficina del Fiscal del condado Essex al 1-877-TIPS-4EC. Las comunicaciones serán confidenciales.

#BAMFI Alert: Body found in N.J. pond ID’d as missing Rutgers student, Yasir Williams. Our thoughts and prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/OccS56zWc8

— Blk & Missing FDN (@BAM_FI) April 17, 2020