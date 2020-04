Habrían expuesto odio de Demi Lovato hacia Selena Gomez por ‘Finstagram’

La amistad entre las estrellas queda en duda

Demi Lovato y Selena Gomez aparentaban ser las mejores amigas pero todo habría sido solo frente a las cámaras. El viernes se convirtió en tendencia “Demi Lovato is Over Party” o “La fiesta del fin de Demi Lovato” en español.

Resulta ser que Lovato habría hecho un Instagram Live, pero no de su cuenta oficial, si no desde “traumaqueen4eva”. Usuarios de las redes sociales habrían supuesto que esta cuenta es su “Finstagram”, lo que significa “fake Instagram”. Algunas personas crean una cuenta alterna para poder disfrutar de las redes sociales de manera anónima.

SIS CANNOT TRY TO SAY ITS NOT HER LMFAOO EXPOSED #DemiLovatoIsOverParty pic.twitter.com/pYQH0efxya — Maria (@selenarules6) April 17, 2020

Cuando algunos fans pudieron acceder supuestamente a la cuenta se encontraron con distintas publicaciones en donde la supuesta Lovato se habría burlado en varias ocasiones de Gómez.

Hay un post en donde se le ve a Lovato posando con una revista en donde aparece con Gomez. Lovato autografió la revista arriba de la cara de Selena.

En otra publicación se le ve a la supuesta Lovato presumiendo que una de sus canciones está en la cima la lista de popularidad. Cuando un seguidor le dice que logró el éxito sin tener que comprar copias de su disco en Wal Mart, refiriéndose a Selena, Lavato habría respondido riéndose del insulto.

Otra de las publicaciones muestra como Demi, Selena y Nicki Minaj están juntas en una foto alterada por photoshop. La supuesta Demi escribió, “Esto nunca pasaría”, en la imagen que Selena está muy abrazada de Demi ante la amistad.

this girl throws herself into drama every damn time im tired can't she just stop for once #DemiLovatoIsOverParty pic.twitter.com/9nEGvwyoOT — edar (@bocasclouds) April 17, 2020

La cuenta de “traumaqueen4eva” ya fue cancelada de Instagram y no hay nada que verifique si en verdad era una cuenta alterna de Demi. Lo que si se sabe es que varias personas cercanas a Demi seguían la cuenta.

El amigo de Demi habría dicho que las ediciones de los supuestos posts de la famosa son completamente falsos.